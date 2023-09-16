Україна отримала промислові 3D принтери для друку запчастин до військової техніки

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки промислові 3D принтери, за допомогою яких можна друкувати запчастини до військової техніки на полі бою.
Про це заявив помічник керівника Пентагону з питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
За словами представника Міністерства оборони США, такі спеціальні 3D-принтери промислового рівня були доставлені в Україну в серпні.
А вже минулого тижня українці завершили навчання по роботі з цими пристроями, додав американський чиновник.
"Йдеться про принтер розміром із вантажівку, навчання на якій закінчили українці, і на ньому вони можуть друкувати всі свої частини", - пояснив він у ході виступу в Центрі за нову американську безпеку.
ЛаПлант зазначив, що наявність в української сторони даних принтерів "зовсім змінює справу", оскільки пристрої прискорюють процес та відкривають нові можливості.
"Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виробляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах", - звернув увагу представник Пентагону.
Також він додав, що в Україні фахівці після початку широкомасштабного вторгнення РФ стали самостійно і за своєю ініціативою друкувати 3D запчастини та деталі, навіть без відповідних дозволів, і не маючи пакетів технічних даних.
"Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення. Тож ми навели з цим порядок разом з іншими країнами. Тепер у них є всі пакети технічних даних", - висловився він про ситуацію.
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