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НАТО: Ми не можемо гарантувати, що збільшення оборонних видатків насправді призведе до посилення безпеки

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Стрімке зростання цін на боєприпаси через зростання попиту на зброю після вторгнення росії в Україну, сповільнює зусилля НАТО щодо посилення безпеки.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонні компанії, повідомляє Reuters, пише УНН.

"Ціни на обладнання і боєприпаси стрімко зростають. Зараз ми платимо все більше і більше за те ж саме. Це означає, що ми не можемо гарантувати, що збільшення оборонних видатків насправді призведе до посилення безпеки", - заявив адмірал.

З огляду на це Бауер закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонний сектор для нарощування виробничих потужностей. А також закликав пенсійні фонди і банки припинити називати інвестиції в оборону неетичними.

"Довгострокова стабільність має переважати над короткостроковими прибутками. Як ми бачили в Україні, війна торкається усього суспільства. Тому запобігання війні через стійкість і стримування також має бути загальносуспільною справою", - заявив адмірал.

Зазначається, що НАТО наполягає на збільшенні оборонного виробництва, щоб задовольнити попит на озброєння і техніку, який різко зріс після вторгнення росії в Україну, оскільки члени Альянсу не лише поспішають з поставками до Києва, а й нарощують свої власні запаси.

Однією з головних проблем є нестача 155-міліметрових артилерійських снарядів, оскільки Київ випускає до 10 000 таких снарядів на день.

У лютому Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Київ витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід може їх виробляти.

Бауер
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