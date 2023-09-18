НАТО: Ми не можемо гарантувати, що збільшення оборонних видатків насправді призведе до посилення безпеки

Стрімке зростання цін на боєприпаси через зростання попиту на зброю після вторгнення росії в Україну, сповільнює зусилля НАТО щодо посилення безпеки.
Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонні компанії, повідомляє Reuters, пише УНН.
"Ціни на обладнання і боєприпаси стрімко зростають. Зараз ми платимо все більше і більше за те ж саме. Це означає, що ми не можемо гарантувати, що збільшення оборонних видатків насправді призведе до посилення безпеки", - заявив адмірал.
З огляду на це Бауер закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонний сектор для нарощування виробничих потужностей. А також закликав пенсійні фонди і банки припинити називати інвестиції в оборону неетичними.
"Довгострокова стабільність має переважати над короткостроковими прибутками. Як ми бачили в Україні, війна торкається усього суспільства. Тому запобігання війні через стійкість і стримування також має бути загальносуспільною справою", - заявив адмірал.
Зазначається, що НАТО наполягає на збільшенні оборонного виробництва, щоб задовольнити попит на озброєння і техніку, який різко зріс після вторгнення росії в Україну, оскільки члени Альянсу не лише поспішають з поставками до Києва, а й нарощують свої власні запаси.
Однією з головних проблем є нестача 155-міліметрових артилерійських снарядів, оскільки Київ випускає до 10 000 таких снарядів на день.
У лютому Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Київ витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід може їх виробляти.
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