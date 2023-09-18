рф почала ховати свої неушкоджені судна якомога далі від Криму

Після атак на російські військові кораблі у тимчасово окупованому Криму, війська рф почали розосереджувати та ховати свої неушкоджені судна якомога далі від півострова.
Останні два влучання по великих десантних кораблях завдали військам рф чималих втрат. Про це у коментарі "24 каналу" сказав речник Оперативного командування "Південь" Сергій Братчук.
Він зазначив, що росіяни використовували такі кораблі для перевезення бойових комплектів, озброєння і техніки.
"Влучання – це дуже добре. Але подивіться про що говорить цей нюанс. Є влучання у найбільш захищені військово-морські фортеці Чорноморського флоту, а саме в акваторії Чорного моря, тобто у Севастополі", – наголосив Братчук.
За його словами, нині російський Чорноморський флот фактично перебуває під вогневим контролем ЗСУ.
Через це окупанти розосереджують свої кораблі, максимально виводячи їх у море та ховають у бік Новоросійська. Він також зазначив, що рф завела в Азовське море щонайменше три великі десантні кораблі.
"Можливо побоюються якогось чергового "малюка", адже з "малюками" не жартують", – додав речник.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023