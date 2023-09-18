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рф почала ховати свої неушкоджені судна якомога далі від Криму

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Після атак на російські військові кораблі у тимчасово окупованому Криму, війська рф почали розосереджувати та ховати свої неушкоджені судна якомога далі від півострова.

Останні два влучання по великих десантних кораблях завдали військам рф чималих втрат. Про це у коментарі "24 каналу" сказав речник Оперативного командування "Південь" Сергій Братчук.

Він зазначив, що росіяни використовували такі кораблі для перевезення бойових комплектів, озброєння і техніки.

"Влучання – це дуже добре. Але подивіться про що говорить цей нюанс. Є влучання у найбільш захищені військово-морські фортеці Чорноморського флоту, а саме в акваторії Чорного моря, тобто у Севастополі", – наголосив Братчук.

За його словами, нині російський Чорноморський флот фактично перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Через це окупанти розосереджують свої кораблі, максимально виводячи їх у море та ховають у бік Новоросійська. Він також зазначив, що рф завела в Азовське море щонайменше три великі десантні кораблі.

"Можливо побоюються якогось чергового "малюка", адже з "малюками" не жартують", – додав речник.

Братчук
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