Кофман: Українські військові мають реальний шанс повністю прорвати російську оборону

Український контрнаступ переходить у вирішальну стадію. Українські військові мають реальний шанс повністю прорвати російську оборону. Про це заявив американський військовий аналітик Майкл Кофман в інтерв’ю Der Spiegel.

«Вважаю справедливим сказати, що він вступає у вирішальну фазу. Важко оцінити, коли наступальна операція може кульмінувати або закінчитися, ці речі, як правило, не відбуваються лінійно, але очевидно, що ми наближаємося до останніх етапів цієї операції», – зазначив Кофман.

Із його слів, схоже, що наразі свої стратегічні резерви розгорнула як Україна, так і росія. Тому, як зазначив Кофман, ця битва зводиться до відносного балансу виснаження, хто краще розпоряджається своїми силами, зберігаючи бойовий склад і боєприпаси.

«Я думаю, що існує реалістична можливість прориву українських сил через російські лінії. Безумовно, за останні пару тижнів імпульс набрав обертів, і динаміка дещо змінилася. Військові дії, звичайно, можуть відбуватися нелінійно. Якщо російські військові виснажені, і вони не матимуть додаткових резервів, щоб кинути їх у бій, це може поставити російські сили в ненадійне становище. Боюся, це не салонна гра, де можна грати і легко передбачити результати», – пояснив Кофман.