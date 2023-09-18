Верховна Рада має намір на поточному тижні розглянути пропозиції президента України Володимира Зеленського до закону про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування (законопроєкт № 9534), але кадрових питань на порядку денному, ймовірно, не буде, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Цього тижня Рада остаточно проголосує питання повернення декларування. А от кадрових питань імовірно не буде: ні Мінкульту, ні Фонду держмайна. Усі відповідальні за кадри на виїзді", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534 у другому читанні та в цілому 5 вересня.

Документ залишає декларації закритими щонайменше на рік. Крім того, у ньому підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Одразу ж після ухвалення Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало президента накласти вето на цей документ. Глава держави ветував закон 12 вересня. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).