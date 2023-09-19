Міністри закордонних справ країн ЄС готуються провести зустріч у Києві, - ЗМІ

Італійське інформагентство ANSA з посиланням на три різні джерела стверджує, що Європейський Союз готується провести зустріч міністрів закордонних справ держав-членів у Києві.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За даними ANSA, наступне засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві "на початку жовтня".
Метою зустрічі, як стверджують джерела агентства, є продовження шляху "політичної інтеграції", а також демонстрація підтримки ЄС на критичному для України етапі повномасштабного вторгнення.
У Брюсселі також хочуть підбити підсумки з деяких важливих питань, як-то збільшення військової допомоги та подальшого посилення санкцій, зокрема щодо їхнього обходу Росією у високотехнологічному секторі.
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