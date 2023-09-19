Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

До Ради подано законопроєкт про створення електронного реєстру військовозобов'язаних

116

До Верховної Ради подано законопроєкт № 10062 про створення електронного реєстру військовозобов'язаних.

У пояснювальній записці йдеться, що завданням законопроєкту є:

  • уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій;
  • спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

До Реєстру заноситимуть такі відомості, як:

  • персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових
  • формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Нагадаємо, новий міністр оборони Рустем Умєров заявляв про плани максимально цифровізувати процеси у відомстві, зокрема про намір створити е-реєстр призовників.

військовозобов'язані
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 19 сентября 2023
Понедельник, 18 сентября 2023
Воскресенье, 17 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023