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Штайнмаєр: Коли настане час для переговорів, вирішуватимуть лише в Україні

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Поточна ситуація на українському фронті та загалом політична ситуація не створюють підстав сідати за стіл переговорів зараз, хоча рано чи пізно це доведеться робити. Таку думку в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera висловив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

«Ми не повинні втрачати перспективу щодо миру навіть під час війни. Але коли настане час для переговорів, вирішуватимуть лише в Україні. А враховуючи військову активність обох сторін, здається, ця точка ще не настала», – сказав президент Німеччини.

Штайнмаєр зазначив, що рішення, досягнуті шляхом переговорів, або про паузу в бойових діях, під час якої росія введе нові війська на схід України, або про відмову України від значних частин власної території, не є основою для надійного припинення вогню чи тривалого миру. Краще просувати шляхом, який було започатковано в Копенгагені і продовжено в Джидді із залученням України.

«Ми повинні покладатися на те, що ці дипломатичні зусилля, до яких залучений глобальний південь, котрий, можливо, має сильніший вплив на москву, ніж ми зараз, будуть продовжені», – сказав глава Німеччини.

Штайнмаєр додав, що тоді, коли по всій Європі відбуваються конференції з безпеки і скрізь ставлять питання про те, як закінчити війну, треба виходити з того, що найбільше прагнення до миру має передусім народ України.

Говорячи про російського президента, Штайнмаєр висловив думку, що російський диктатор володимир путін змінився і радикалізувався за час свого президентства. Недооцінка цього була помилкою не лише Німеччини, а й усього Заходу.

«Можливо, ми надто довго вважали, що у путіна є залишки розуму, які б завадили йому проводити зовнішню політику, яка, зрештою, була б спрямована проти його власного народу. Те, що путін у своєму імперському божевіллі захоче завдати стільки шкоди власним інтересам росії, я навіть не міг собі уявити. Ми всі маємо зробити з цього висновки», – заявив німецький політик.

Штайнмаєр зазначив, що з лютого 2022 року кожному в Європі стала зрозуміла необхідність посилити власні оборонні зусилля для захисту свободи та демократії. У Німеччині відбулася зміна парадигми, яку канцлер назвав переломним моментом. Це означає не лише підтримку України політично, фінансово та зброєю, а й посилення німецьких збройних сил. Не в останню чергу через те, що Сполучені Штати Америки очевидно перенесуть акцент своєї уваги на Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Як повідомлялося, Франк-Вальтер Штайнмаєр в період, коли очолював Міністерство закордонних справ ФРН і на початку каденції президентства був відомий своїм прихильним ставленням до росії та розвитку всебічних контактів із кремлем. Втім після початку повномасштабної війни рф проти України політик змінив свою риторику і почав робити досить критичні коментарі на адресу кремля.

Штайнмаєр
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