Компанія "Укрзалізниця" переводить усі замовлення на групові поїздки в онлайн формат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Тепер збір заявок на поїздки груп від 10 осіб будуть в електронному форматі. Це дозволить створити централізовану чергу заявок, а пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення.
"Раніше, щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги", - сказано у повідомленні.
Наразі оформити заявку й оплатити бронювання можна віддалено, однак касу все ж доведеться відвідати - для отримання квитків.
Замовлення групових перевезень уже доступне на порталі services.uz.gov.ua.
https://services.uz.gov.ua/group-order
"Для більш плавного звикання до переходу в онлайн касири "Укрзалізниці" протягом двох тижнів ще прийматимуть заявки у виключних випадках та допомагатимуть із переходом на сайт", - повідомили у компанії.
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