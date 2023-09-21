Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Укрзалізниця переводить усі замовлення на групові поїздки в онлайн формат

197

Компанія "Укрзалізниця" переводить усі замовлення на групові поїздки в онлайн формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Тепер збір заявок на поїздки груп від 10 осіб будуть в електронному форматі. Це дозволить створити централізовану чергу заявок, а пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення.

"Раніше, щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги", - сказано у повідомленні.

Наразі оформити заявку й оплатити бронювання можна віддалено, однак касу все ж доведеться відвідати - для отримання квитків.

Замовлення групових перевезень уже доступне на порталі services.uz.gov.ua.
https://services.uz.gov.ua/group-order

"Для більш плавного звикання до переходу в онлайн касири "Укрзалізниці" протягом двох тижнів ще прийматимуть заявки у виключних випадках та допомагатимуть із переходом на сайт", - повідомили у компанії.

Укрзалізниця
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 21 сентября 2023
Среда, 20 сентября 2023
Вторник, 19 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023