Компанія "Укрзалізниця" переводить усі замовлення на групові поїздки в онлайн формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Тепер збір заявок на поїздки груп від 10 осіб будуть в електронному форматі. Це дозволить створити централізовану чергу заявок, а пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення.

"Раніше, щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги", - сказано у повідомленні.

Наразі оформити заявку й оплатити бронювання можна віддалено, однак касу все ж доведеться відвідати - для отримання квитків.

Замовлення групових перевезень уже доступне на порталі services.uz.gov.ua.

https://services.uz.gov.ua/group-order

"Для більш плавного звикання до переходу в онлайн касири "Укрзалізниці" протягом двох тижнів ще прийматимуть заявки у виключних випадках та допомагатимуть із переходом на сайт", - повідомили у компанії.