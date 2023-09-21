Осадчук: Рада може розглянути законопроєкт про механізми легалізації трофейної зброї

Верховна Рада може найближчим часом розглянути законопроєкт про механізми легалізації трофейної зброї, повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук (фракція "Голос").

"Можливо, найближчим часом розглядатимуть у Верховній Раді напрацьовані зміни до закону про участь громадян у відбитті збройної агресії, завдяки якому ми надали право українцям вбивати окупантів. Наразі ми в цей закон дописали механізми легалізації трофейної зброї, оскільки поки що це питання залишається неврегульованим. Ми розуміємо, що у людей може бути така зброя, і вони хочуть її залишити собі, і на період дії воєнного стану, ми вважаємо, вона може в них бути, але, звісно, вони мають звернутися до правоохоронних органів і зареєструвати її", - сказав Осадчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Парламентарій також зазначив, що напрацьована законодавча ініціатива пов'язана із законопроєктом №5708 про обіг цивільної вогнепальної зброї, який Верховна Рада підтримала в першому читанні ще 23 лютого 2022 року.

"Це питання (подальший розгляд і ухвалення законопроєкту №5708 - ІФ-У) перетворилося на дуже політичне питання. Велика дискусія насправді була щодо тільки одного питання: чи можна ходити по вулиці з пістолетом. Водночас при відповіді на запитання, коли його можна використовувати, виникає юридичний глухий кут. Проте ця дискусія то порушується, то затихає. Наскільки розумію, законопроєкт про обіг цивільної зброї перебуває в Міністерстві внутрішніх справ", - додав Осадчук.