Осадчук розповів, коли декларації посадовців з’являться у реєстрі

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Андрій Осадчук повідомив, що декларації посадовців за 2021 та 2022 роки з’являться у реєстрі не раніше 31 січня 2024 року.
Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.
"Ми маємо всі розуміти, що в реєстрі щось нове з’явиться не раніше ніж 31 січня наступного року, власне, (мова йде про) декларації за 2021-2022 рік", – зазначив нардеп.
За його словами, до 1 квітня 2024 року у реєстрі з’являться декларації посадовців за 2023 рік.
На його оцінку, після набуття чинності закону про відновлення електронного декларування у реєстрі з’явиться загалом понад 2 млн декларацій.
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