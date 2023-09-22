Железняк: Рада привела у відповідність законопроект «Про національні меншини»

Верховна рада у четвер, 21 вересня, привела у відповідність до висновків Венеціанської комісії законопроект «Про національні (спільноти) меншини».

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Йдеться про законопроект №9610.

Законопроект бере до уваги рекомендації Венеціанської комісії та закріплює оновлене значення «національні меншини (спільноти)», засноване на інклюзивному підході та відповідній Рамковій конвенції про захист національних меншин 1995 р.

Внесення змін до цього документу щодо питань реалізації прав і свобод осіб, що належать до національних меншин, підтримали 318 народних депутатів.

Як пояснила нардеп від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко, цей закон: