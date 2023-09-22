Помилки при заміні ременя ГРМ, які можуть коштувати капіталки

Відповідальні водії знають, наскільки важливо вчасно замінювати ремінь ГРМ, не чекаючи його катастрофічного зношування та можливого обриву. Однак, щоб не переплачувати за послуги автосервісу, багато хто намагається провести заміну самостійно, а інші звертаються до фахівців дешевше. Ризикують і ті, й інші, адже брак досвіду, кваліфікації, потрібних інструментів чи уважності та відповідальності під час ремонту дуже легко можуть зробити ремонт марним. Щоб заощадити, краще замовити новий ремінь, в тому числі й запчасти ниссан рог на Avto.pro без посередників, після чого звернутися до досвідченого та надійного майстра з гарними рекомендаціями.

Три речі, які дуже легко зробити не так

1. Перетягнути зубчастий ремінь механізму приводу розподільного валу. Зробити це у процесі заміни дуже легко, у результаті ремінь ГРМ опиниться під підвищеною напругою, яке різко скоротить ресурс. Небезпека полягає в тому, що водій буде орієнтуватися на звичайні терміни заміни ременя, тоді як той зношуватиметься куди швидше. Все закінчиться несподіваним обривом і капітальним ремонтом двигуна, що випливає з цього.

2. Не замінити ролики натягу ременя або замінити їх з недостяжкою/перетяжкою. Змінювати ролики разом із ременем треба обов'язково, але зробити це не так просто. Необхідний спеціальний інструмент — динамометричний ключ, який навряд чи знайдеться в наборі автолюбителя або в гаражі у знайомого дядька Сашка. Міняти ролик без ключа — теж необдумане рішення, оскільки в результаті гайки з високою ймовірністю будуть недотягнуті або перетягнуті. Ремінь стане розгойдуватися, зісковзувати або просто обірветься.

3. Припустити зміщення фаз газорозподілу при заміні ГРМ — помилка, яка може виникнути при неправильній установці ременя ГРМ або компонентів цієї системи. Газорозподільний механізм відповідає за керування відкриттям та закриттям клапанів у двигуні, синхронізуючи роботу поршнів та клапанів. Коли фази зміщені, двигун працює не в оптимальних умовах і це може викликати різкі стрибки навантажень на ремінь. При цьому ремінь піддається підвищеній напрузі, особливо на зубчастих колесах та роликах натягу. Це може призвести до його деформації, зношування або обриву.

Заміна ременя ГРМ — складна та відповідальна процедура, яка потребує досвіду та професійних навичок. Кваліфіковані механіки забезпечують точність та синхронізацію фаз газорозподільного механізму, використовують професійні інструменти, знають технічні особливості кожного типу двигуна та дотримуються заходів безпеки. Довірити заміну ременя ГРМ кваліфікованим фахівцям — гарантія того, що ремень служитиме довго та не принесе жодних неприємних несподіванок.