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Морське командування НАТО: Країни Альянсу та партнери провели навчання із застосуванням статті 5

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Країни НАТО вперше провели навчання, які торкнулися сценаріїв дій під час застосування статті 5. Йдеться про колективну оборону під час нападу на одного з членів Альянсу. Про це УНН повідомляє з посиланням на морське командування НАТО.

Це сталося в рамках навчання Northern Coasts-2023. Великомасштабні морські навчання під керівництвом Німеччини покликані забезпечити високий рівень оперативної сумісності та продемонструвати бойову готовність і рішучість країн-учасниць стримувати агресію.

Цього року 14 країн-членів НАТО та країни-партнера Швеції взяли участь у реалістичних навчаннях у режимі реального часу, які включали складні завдання тактичного рівня в морському середовищі. До складу сил входили близько 30 військово-морських кораблів і понад 15 літаків, які працювали разом і обмінювалися інформацією і тактикою для досягнення цілей місії.

«Учасники пройшли навчання з широкого спектру дисциплін морського ведення бойових дій у два етапи. Перший етап включав серійну програму навчання для підвищення оперативної сумісності та бойових навичок. Другий етап охоплював проблеми тактичного рівня, що характеризуються ситуацією, яка швидко змінюється, і постійною загрозою, що моделюється центром навчання, який знаходився майже за 1000 км від Ростока, Німеччина. Уперше в історії навчань також було включено сценарій, який переріс у ситуацію, передбачену статтею 5 (колективна оборона)», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 вересня військово-морські підрозділи країн НАТО почали масштабні навчання біля берегів Естонії та Латвії. Тренування були спрямовані на відпрацювання дій у разі нападу росії, включно з можливою контратакою.

НАТО
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