Кабмін обмежив доступ до укриттів у державних та комунальних дитсадках

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо обмеження доступу до укриттів у державних та комунальних дитсадках під час проведення освітнього процесу.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Згідно з внесеними змінами до положення про заклад дошкільної освіти, користуватися бомбосховищами дозволено винятково учасникам освітнього процесу.
Рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок та спрямовано на забезпечення безпеки учасників навчального процесу.
Нагадаємо, на початку серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що 68% освітніх закладів України мають укриття різного типу, що дає змогу розмістити там 4,7 млн учнів і вчителів. Він наголошував при цьому, що цього недостатньо.
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