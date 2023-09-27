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Кабмін обмежив доступ до укриттів у державних та комунальних дитсадках

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо обмеження доступу до укриттів у державних та комунальних дитсадках під час проведення освітнього процесу.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Згідно з внесеними змінами до положення про заклад дошкільної освіти, користуватися бомбосховищами дозволено винятково учасникам освітнього процесу.

Рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок та спрямовано на забезпечення безпеки учасників навчального процесу.

Нагадаємо, на початку серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що 68% освітніх закладів України мають укриття різного типу, що дає змогу розмістити там 4,7 млн учнів і вчителів. Він наголошував при цьому, що цього недостатньо.

Мельничук
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