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Естонія закликає країни НАТО збільшити витрати на оборону

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Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала країни НАТО значно збільшити витрати на оборону за прикладом їхніх балтійських союзників.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю DPA в кулуарах щорічної Балтійської конференції з оборони.

Каллас вказала на свою країну, яка наступного року збільшить цю статтю бюджету до 3,2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП), додавши, що це те, що вона також просуває на рівні НАТО.

"Подивіться на 1988 рік, коли всі члени НАТО витрачали більше 1% свого ВВП на оборону. Чому? Тому що вони вважали небезпеку серйозною. Але зараз небезпека більша, ніж під час Холодної війни, тому що війна повернулася в Європу", – зауважила прем'єрка.

НАТО, Каллас
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