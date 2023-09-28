Мартазінова: Цього року в Україні перший сніг може випасти в листопаді

Цього року в Україні перший сніг може випасти в листопаді, проте лежати він буде не довго. Про це говорить доктор фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова під час своєї пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Перший сніг ми з вами можемо очікувати в передзимовий період. Передзим'я - це середина листопада. Він випаде і зникне. Ось вам і буде перший сніг. І потім наступний сніг - так само", - сказала Мартазінова.
Метеоролог порівняла температуру з жовтня по лютий в період першого потепління, паузи, стабілізації і зараз, щоб наглядно показати на скільки глобальне потепління впливає на погоду. За її словами, глобальне потепління забирає у наших морозів 10°С.
Тому зараз усі наші зими відносно теплі.
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