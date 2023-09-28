Столтенберг: Агресивна війна росії проти України залишається найбільшою загрозою нашій безпеці

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав стійкий прогрес українського контрнаступу, але зазначив, що цілі росії у війні проти України не змінилися.
Про це він сказав після зустрічі з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею, повідомляє "Європейська правда".
"Генеральний секретар привітав стійкий прогрес українського контрнаступу, в якому українські війська прорвали першу лінію оборони росії і зараз завдають значної шкоди російському Чорноморському флоту", – повідомили у пресслужбі НАТО за результатами зустрічі.
Однак він попередив, що "ми не бачимо жодних ознак того, що цілі путіна змінилися", і підтвердив, що агресивна війна росії проти України залишається найбільшою загрозою нашій безпеці за останні десятиліття.
З огляду на це він привітав значні внески членів НАТО, які посилюють здатність України відтіснити російські війська, в тому числі прибуття перших американських танків Abrams в Україну.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023