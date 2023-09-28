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Столтенберг: Агресивна війна росії проти України залишається найбільшою загрозою нашій безпеці

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав стійкий прогрес українського контрнаступу, але зазначив, що цілі росії у війні проти України не змінилися.

Про це він сказав після зустрічі з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею, повідомляє "Європейська правда".

"Генеральний секретар привітав стійкий прогрес українського контрнаступу, в якому українські війська прорвали першу лінію оборони росії і зараз завдають значної шкоди російському Чорноморському флоту", – повідомили у пресслужбі НАТО за результатами зустрічі.

Однак він попередив, що "ми не бачимо жодних ознак того, що цілі путіна змінилися", і підтвердив, що агресивна війна росії проти України залишається найбільшою загрозою нашій безпеці за останні десятиліття.

З огляду на це він привітав значні внески членів НАТО, які посилюють здатність України відтіснити російські війська, в тому числі прибуття перших американських танків Abrams в Україну.

НАТО, Столтенберг
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