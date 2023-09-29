МВФ закликав політичні сили в Конгресі США запобігти шатдауну

Міжнародний валютний фонд вважає загрозу урядового шатдауну в США ризиком, якого можна уникнути, та закликав політичні сили в американському Конгресі запобігти цьому.
Про це заявила в четвер під час пресбрифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Щодо перспектив або можливості урядового «шатдауну», ми, звісно, закликаємо сторони досягти консенсусу, щоб вони разом знайшли шлях для фінансування уряду США», - зауважила представниця Фонду.
Вона також зазначила, що у МВФ вважають припинення фінансування бюджетних установ «ризиком для економіки США, якого можна уникнути».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023