Герасим’юк: Сепаратистські та проросійські групи використовують Telegram для поширення своїх наративів та пропаганди

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України разом із профільними відомствами активно розглядає питання щодо регулювання популярного месенджера Telegram, який став платформою для поширення пропаганди та ворожнечі.
Голова Нацради, Ольга Герасим’юк, висловила свої думки під час публічного обговорення щодо запобігання проявам мови ворожнечі та дискримінації за етнічними, національними та релігійними ознаками у медіа.
Герасим’юк зауважила, що сепаратистські та проросійські групи активно використовують Telegram для поширення своїх наративів та пропаганди. Вона також вказала на те, що ці групи вдосконалили свою комунікацію та стали вмілішими у використанні агресивних та провокаційних методів.
Українська влада зараз активно працює над засобами ідентифікації та реагування на цю проблему в Telegram. Герасим’юк підкреслила, що це завдання надзвичайно складне через те, що проросійські групи намагаються легалізувати свою присутність у месенджері та маскувати свою діяльність.
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