Маккорд: В Пентагону є 5 мільярдів доларів коштів на постачання зброї в Україну

Відповідальний за фінансову звітність Міністерства оборони США Майк Маккорд заявив, що в Пентагону до кінця року є 5 мільярдів доларів коштів на постачання зброї в Україну, але лише 1,6 мільярда доларів для її заміщення.
Про це Маккорд сказав в інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".
Зброя, яку Пентагон передає Україні, зазвичай береться зі складів, а кошти відомства спрямовують на укладання контрактів з оборонними компаніями для її заміщення.
Як пояснив представник Пентагону, без затвердження додаткового фінансування в Конгресі США американське Міноборони може розпоряджатись лише 1,6 мільярда доларів для укладання контрактів на заміщення.
"Хочеться постійно поповнювати запаси й надсилати промисловості сигнал про постійний попит на фінансування та контракти, щоб підтримувати темп. І нам уже довелось його сповільнити, бо ми бачимо реальну перспективу шатдауну", – сказав Маккорд Bloomberg.
Якщо до кінця суботи Конгрес не схвалить, а президент США – не підпише законопроєкти про фінансування федеральних органів влади – довгострокові чи тимчасові, у країні настане шатдаун.
У серпні Білий дім запропонував Конгресу схвалити 40 мільярдів доларів додаткового фінансування до кінця року, з яких 24 мільярди мали піти на допомогу Україні та пов'язані з нею потреби. Але проти цього виступило праве крило республіканців у Палаті представників США.
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