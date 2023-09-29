Європа може заборонити продаж певних компонентів до країн, які допомагають Ірану і росії

Брюссель попередив європейські компанії та уряди про те, що він може заборонити продаж певних компонентів до Туреччини та інших країн, звідки Іран і росія постачають запчастини для безпілотників та іншої зброї, яка завдає ударів по українських містах.

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідні коментарі Європейської комісії з’явилися після витоку 47-сторінкового документа, в якому український уряд детально описує використання ворогом західних технологій і закликає використовувати ракети далекого радіусу дії для нападу на заводи з виробництва безпілотників у росії, Ірані та Сирії.

В документі стверджується, що протягом попередніх трьох місяців було здійснено 600 атак на міста з використанням безпілотних літальних апаратів, які містять західні технології. П'ять європейських компаній, включаючи польську дочірню компанію британської транснаціональної компанії, були названі оригінальними виробниками ідентифікованих компонентів.

В той же час, немає доказів про будь-які правопорушення з боку західних компаній, комплектуючі деталі яких були ідентифіковані в безпілотниках.

"Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і в основному використовує доступні комерційні компоненти, постачання яких погано або зовсім не контролюється", — пише Guardian.

Згідно з митною інформацією, яку отримало видання, майже весь імпорт до Ірану походив з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В’єтнаму та Коста-Ріки.

Представник Європейської комісії сказав, що докази того, що компоненти надходять через такі країни, свідчать про те, що санкції ЄС створюють значний тиск, але державам-членам необхідно посилити дотримання.

"Це означає уважне спостереження за іноземними операторами, які реекспортують товари, які перебувають під санкціями ЄС, без відома експортера з ЄС. Для цього сценарію ми звернулися за підтримкою до влади третіх країн, щоб гарантувати, що товари, які експортуються з ЄС до цих країн, не потраплять до росії", - сказав він та додав, що представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван тісно співпрацює з юрисдикціями третіх країн, щоб гарантувати, що санкції, накладені ЄС не будуть обходяться.

Повідомляється, що дана ініціатива показала перші відчутні результати і був при цьому був складений пріоритетний список санкційних товарів, до яких підприємства повинні застосовувати особливу належну обачність і які треті країни не повинні експортувати до росії.

В ЄК зазначають, що якщо цих дипломатичних зусиль виявиться недостатньо, то єдиний вихід, який залишається — це припинити експорт до цих третіх країн дуже специфічних товарів, використовуючи інструмент ЄС для боротьби з обходом санкцій.

Зазначається, що 10-й пакет санкцій запроваджений ЄС вперше включив сім іранських організацій, які використовували компоненти ЄС і постачали росії військові безпілотники Shahed для нападу на цивільну інфраструктуру в Україні, а 11 – був зосереджений на мінімізації можливостей обходу санкцій.