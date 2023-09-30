Кабмін удосконалив процес подання заяв до кадрового резерву

Кабінет Міністрів удосконалив процес подання заяв до кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Укрінформ.
«Відтепер вступити до резерву для державної служби на деокупованих територіях стало ще простіше... Зокрема, охочим долучитися до кадрового резерву більше не потрібно проходити мотиваційний опитувальник і тест на загальну ерудицію... Також більше немає потреби вказувати інформацію щодо найсильніших компетенцій, особистих рис та хобі», - зазначають у Мінреінтеграції.
Водночас анкета буде доповнена графами, що містять уточнювальну інформацію про особу, яка бажає долучитися до резерву. Це потрібно для формування статистичних даних, пояснили у відомстві.
Заповнювати анкету можна тільки українською мовою. За правдивість інформації відповідатиме особа, яка її подала.
Віднині, окрім Мінреінтеграції та Нацагентства з питань державної служби, проєкт координуватиме й Вища школа державного управління. Цей заклад разом із НАДС опрацьовує анкети та формує перелік осіб, які відповідають критеріям на заміщення посад у відповідних органах.
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