Маккарті: Щоб запобігти "шатдауну", треба виключити із законопроекту про додаткові витрати гроші на допомогу Україні

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроекту про додаткові витрати, щоб запобігти "шатдауну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я думаю, якби у нас був "чистий" проєкт, без України, ми, ймовірно, змогли б це зробити. Гадаю, якщо Сенат вставляє туди Україну і зосереджується на Україні, а не на Америці, то це може спричинити реальні проблеми", – заявив спікер-республіканець.

Маккарті додав, що якщо Сенат представить законопроект "у такому вигляді", як він є, де зазначені кошти для України, це, ймовірно, призведе до припинення роботи американського уряду.

"Шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалений новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.