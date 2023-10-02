Reuters: МакКарті може втратити посаду спікера Палати представників США

Спікер палати представників США республіканець Кевін МакКарті може втратити свою посаду, оскільки напередодні підтримав законопроєкт, який дозволяє фінансувати уряд до 17 листопада, повідомляє Reuters.
Пропозицію щодо звільнення висунув однопартієць Маккарті Метт Гетц. Про це він заявив декільком американським ЗМІ.
"Якщо наступного тижня Кевін МакКарті все ще буде спікером Палати представників, то це буде тому, що демократи врятували його", - сказав Гетц в інтерв'ю каналу ABC, додавши, що буде продовжувати "домагатися цієї мети".
МакКарті 30 жовтня підтримав законопроєкт про фінансування уряду до 17 листопада, запобігши "шатдауну", при цьому не запровадивши жодних скорочень витрат або змін у прикордонній безпеці, до яких закликали його колеги. За документ голосували не лише республіканці, а й демократи.
Законопроєкт, схвалений Сенатом на двопартійній основі та підписаний президентом Джо Байденом, має дати законодавцям більше часу для узгодження документа про фінансування уряду до 30 вересня 2024 року.
Відставка спікера ускладнить цей процес.
"Висунення цієї пропозиції щодо звільнення згубно для держави", - сказав член Палати представників республіканець Майк Лоулер.
МакКарті на можливість відставки відповів "нумо, спробуйте". "Знаєте що? Якщо мені доведеться ризикувати своєю роботою, захищаючи суспільство, я зроблю це", - додав спікер.
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