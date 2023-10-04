День поля - АГРО Вінниця 2023

З 20 по 21 вересня відбулася масштабна міжнародна аграрна виставка під назвою "ДЕНЬ ПОЛЯ АГРО ВІННИЦЯ". На цьому заході зібралися представники агропромислового сектора, а також 140 компаній, які спеціалізуються на виробництві обладнання для сільського господарства. Відвідувачів було понад 4000, і це свідчить про великий інтерес до виставки. Сама виставка проходила за підтримки мерії міста Вінниця, Обласної Ради та Обласної Військової Адміністрації. Те що Вінниця стала місцем проведення Агро Експо є логічним кроком. Зручне розташування, лідуючі позиції області за обсягами та темпами виробництва зернових культур, цукрових буряків, картоплі, гречки, плодоягідної продукції, м’яса, молока - все це сприяло інтересу до експозиції на виставці серед підприємств зі всієї країни.

Відкривав виставку мер Вінниці Сергій Моргунов. Ділова програма заходу була дуже насиченою. В ній брали участь представники профільних міністерств, місцевої влади, бізнес-асоціацій, підприємств та міжнародні експерти. Виставка включала в себе демонстрацію сільськогосподарської техніки і має загальну площу, яка складала 20 000 метрів квадратних. Важливо відзначити, що "АГРО ВІННИЦЯ" стала першою подією такого розміру, яка відбулася з моменту початку повномасштабної війни.

Організація виставки на відкритому полі ставила перед організаторами складні завдання, основним із яких було забезпечення необхідної електроенергетичної інфраструктури. З цим завданням впоралися фахівці компанії "Далгакиран компресор Україна", які виступили як енергетичні партнери виставки.

Відділ оренди обладнання Dalgakiran був викликаний для забезпечення безперебійного живлення різних зон виставки, включаючи вхідну зону, стенд адміністрації, фудкорт та польовий конференц-зал. Генератор Cummins C66D5 став основним джерелом електроенергії для виставки. Його потужність становила 52,8 кВт, і вибір цієї станції було обумовлено її спроможністю надовго забезпечувати електропостачання споживачів (Continuous Power). З огляду на велику площу виставки та відстані між різними зонами, що потребували живлення, було використано 800 метрів кабелю та розподільчі щитки для кожного споживача.

Підводячи підсуки події можно з впевненістю сказати, що незважаючи на всі негативні наслідки війни українська сільскогосподарська галузь не припиняла свого активного розвитку. Були представлено практично весь спектр галузей сільського господарства, на тематичних форумах та конференціях було налагоджено діалог між державними установами, інвесторами та представниками бізнесу, а відвідувачі приїзджали не тільки зі всієї Україні, а й закордону. Окрім масштабної експозиції та конференцій, приємно вразив масштаб польовоъ демонстраціъ найкращих зразків сільськогосподарської техніки выд учасників виставки. АГРО ВІННИЦЯ 2023 можно вважати позитивним маркером зростання економічної активності та наявності чіткого уявлення про подальші перспективи у гравців агро-ринку.