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МВФ прогнозує зростання української економіки у наступному році

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У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що українська економіка продовжить зростання у наступному році.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник голови місії МВФ в Україні Натан Епштейн під час пресконференції у Києві.

"Економіка (України - ред.) адаптується до викликів війни і демонструє дивовижну стійкість. Ми очікуємо, що економічне зростання продовжуватиметься і в наступному році", - сказав він.

Епштейн зазначив, що, за прогнозом Фонду, українська економіка за результатами цього року найвірогідніше продемонструє зростання від 1,3% до 3%, але МВФ ще не може дати остаточних оцінок.

МВФ
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