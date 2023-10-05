МВФ прогнозує зростання української економіки у наступному році

У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що українська економіка продовжить зростання у наступному році.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник голови місії МВФ в Україні Натан Епштейн під час пресконференції у Києві.
"Економіка (України - ред.) адаптується до викликів війни і демонструє дивовижну стійкість. Ми очікуємо, що економічне зростання продовжуватиметься і в наступному році", - сказав він.
Епштейн зазначив, що, за прогнозом Фонду, українська економіка за результатами цього року найвірогідніше продемонструє зростання від 1,3% до 3%, але МВФ ще не може дати остаточних оцінок.
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