МВФ: Глобальна економіка не біжить, а кульгає

Міжнародний валютний фонд (МВФ) спрогнозував уповільнення світового зростання з 3,5% у 2022 році до 3% у поточному році. Про це повідомляє Інформаційна агенція Сіньхуа.

"Глобальна економіка не біжить, а кульгає", – йдеться в новій доповіді МВФ про перспективи розвитку світової економіки під назвою "Навігація з глобальних розбіжностей", опублікованій під час щорічної зустрічі Світового банку та МВФ у марокканському місті Марракеш.

У звіті МВФ прогнозує зростання на рівні 2,9% у 2024 році, знизивши попередню оцінку зростання в 3%, зроблену в липні, через повільніше, ніж очікувалося, відновлення економіки після пандемії COVID-19 та війни в Україні.

Озираючись назад, можна сказати, що світова економіка виявилася стійкою до збоїв на енергетичному та продовольчому ринках, спричинених війною, а також до безпрецедентного посилення кредитно-грошової політики для боротьби з інфляцією, яка залишалася високою десятиліттями, йдеться у доповіді.

Однак МВФ стурбований тим, що зростання залишається повільним і нерівномірним на тлі зростання глобальних розбіжностей.

Уповільнення більш виражено в країнах з розвиненою економікою, ніж у країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються. Для країн з розвиненою економікою очікується уповільнення з 2,6% у 2022 році до 1,5% у 2023 році та 1,4% у 2024 році на тлі сильнішого, ніж очікувалося, зростання в США, але слабшого, ніж очікувалося, зростання у Єврозоні.

За прогнозами, у країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, відбудеться помірне зниження темпів зростання з 4,1% у 2022 році до 4%, як у 2023, так і у 2024 році, з переглядом у бік зниження на 0,1 процентного пункту у 2024 році.

МВФ попередив, що посилення геоекономічної фрагментації не лише означатиме високі витрати для глобального процвітання, а й перешкоджатиме багатосторонній співпраці у забезпеченні найважливіших суспільних благ, таких як боротьба зі зміною клімату та майбутніми пандеміями, а також забезпечення енергетичної та продовольчої безпеки.

Що стосується палестино-ізраїльськоЇ війни, що триває, головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша заявив, що "занадто рано" оцінювати його вплив на глобальне економічне зростання, і МВФ "уважно стежить за ситуацією".