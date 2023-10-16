Где сейчас покупать моторное масло

Моторное масло играет важную роль в работе двигателя. Смазочный материал замедляет износ соприкасающихся деталей, предотвращает трение — основную причину потери мощности. Смазанные детали мотора работают без сбоев с максимальной эффективностью. Моторное масло относится к расходным материалам. Периодичность замены составляет 5–15 тыс. км, зависит от режима вождения и других факторов:

сезон использования;

режим эксплуатации (частое, интенсивное или редкое использование автомобиля);

качество топлива;

регулярное превышение предельной весовой нагрузки.

Зимой масло быстрее теряет свойства, чаще нуждается в замене. Если машину редко используют, и она долгое время стоит в гараже, образуется конденсат. Влага ухудшает смазывающие свойства продукта и приводит к коррозии внутренних деталей мотора. Чтобы защитить мотор от повреждений, стоит менять масло с периодичностью, рекомендованной производителем.

Где покупать качественное масло

Распространенные торговые точки для покупки смазочных материалов — розничные магазины, торговые центры, заправочные станции, интернет-магазины, рынки, специализированные магазины автозапчастей. Если вы решили купить моторное масло в онлайн-магазине, уменьшается риск приобретения подделки. Потеря имиджа и репутации означает уменьшение количества клиентов. Владельцу бизнеса невыгодно рисковать и продавать контрафактную продукцию. Другие преимущества покупки в режиме онлайн:

широкий ассортимент;

возврат и обмен товаров;

профессиональные консультации и помощь при подборе;

низкие цены;

возможность ознакомиться с отзывами покупателей.

Отсутствие расходов за аренду помещения и коммунальные услуги сказывается на цене продукции. Стоимость моторного масла в интернет-магазине обычно ниже на 10–20%, если сравнивать с аналогичными продуктами в розничной сети. Снижение цены также достигается за счет сокращенного штата сотрудников, что означает меньшие затраты на заработную плату.

Во многих современных автомобилях используют легкие синтетические масла, которые пока не нашли широкого распространения. Купить такие продукты в розничной сети или небольшом магазине автозапчастей практически невозможно. Только интернет-магазин предлагает более 1000 вариантов, что позволяет находить продукты с нужными характеристиками. Покупателям доступны минеральные, синтетические, полусинтетические масла с присадками, допусками, омывающими и очищающими свойствами.

Рынок переполнен фальсифицированной продукцией, которая может стать причиной ускоренного износа деталей двигателя. Использование поддельного масла проявляется усилением шума работающего двигателя, появлением посторонних звуков, трудностями при запуске мотора особенно в морозы. Поэтому покупать расходники нужно только у проверенных поставщиков с безупречной репутацией.