Мінагрополітики: В Україні починає роботу система е-Риба

В Україні починає роботу Єдина державна електронна система управління галуззю рибного господарства (е-Риба). Про це 16 жовтня повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у середу, 19 жовтня, запрацює перший компонент е-Риби - декларування права на промислове рибальство в електронній формі.

"Суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах, мають до 1 листопада 2023 року задекларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації. Система е-Риба працює в режимі 24/7 і передбачає можливість цілодобового подання декларацій", - наголосили у відомстві.

Там додали, що запуск системи є важливою технологічною передумовою для подальшої цифровізації галузі та виведення рибного господарства з "тіні".

Нагадаємо, Кабмін прийняв постанову від 13.10.2023 № 1076 Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі.

Згідно з пропозицією Мінагрополітики і Мінцифри, експериментальний проект е-Риба триватиме протягом двох років.