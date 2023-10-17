Мінагрополітики: В Україні починає роботу система е-Риба

В Україні починає роботу Єдина державна електронна система управління галуззю рибного господарства (е-Риба). Про це 16 жовтня повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що у середу, 19 жовтня, запрацює перший компонент е-Риби - декларування права на промислове рибальство в електронній формі.
"Суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах, мають до 1 листопада 2023 року задекларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації. Система е-Риба працює в режимі 24/7 і передбачає можливість цілодобового подання декларацій", - наголосили у відомстві.
Там додали, що запуск системи є важливою технологічною передумовою для подальшої цифровізації галузі та виведення рибного господарства з "тіні".
Нагадаємо, Кабмін прийняв постанову від 13.10.2023 № 1076 Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі.
Згідно з пропозицією Мінагрополітики і Мінцифри, експериментальний проект е-Риба триватиме протягом двох років.
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