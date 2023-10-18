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Рада ухвалила законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб

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Верховна Рада 17 жовтня ухвалила законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP, Politically Exposed Person).

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк.

У другому читанні та в цілому проєкт закону підтримали 276 депутатів.

За ним замість трьох років після посади топ-чиновники отримуватимуть фактично довічний статус РЕР.

Також одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Нардеп Железняк каже, що у такій редакції МВФ має зарахувати ухвалення законопроекту у другому читанні як виконання вимог програми кредитування.

Також це буде останній крок для початку переговорів щодо членства України у ЄС.

Нещодавно МВФ нагадував, що очікує від України прийняття законів про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) та поновлення податкових перевірок.

"Ефективний режим боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) є суть важливим для зусиль у подоланні корупції. Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, які підтримує МВФ, і так само важливе на шляху до членства в ЄС", - зазначав постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Железняк
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