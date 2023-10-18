Укрзалізниця: Збиток від пасажирських перевезень до кінця року становитиме близько 15 млрд грн

АТ "Укрзалізниця" закінчить 2023 рік прибутковою компанією. Проте збиток від пасажирських перевезень становитиме близько 15 млрд грн. Про це голова УЗ Євген Лященко сказав в інтерв'ю Forbes.
"Звісно, пасажирські перевезення в цілому все ще збиткові – до кінця року очікуємо приблизно мінус 15 млрд грн. Але вони збиткові й у Європі, це соціальна функція", – заявив Лященко.
Водночас, за його словами, пасажирські перевезення чи не вперше за багато років збільшують рівень дохідності компанії. Не тільки міжнародні рейси, а й окремі внутрішні зараз маржинально прибуткові.
"Наприклад, це потяги Інтерсіті. Наразі працюємо над ефективністю прокладання маршрутів і витратами на їхнє обслуговування", – зазначив голова УЗ.
У першому півріччі Укрзалізниця отримала 4,76 млрд грн прибутку. За девʼять місяців 2023-го теж прибуток, але ще потрібен час на розрахунки.
Тільки від поїздів польського напрямку компанія отримала близько 800 млн грн. І працює над розширенням пасажирського сполучення з країнами ЄС.
"Обсяги перевезень, на жаль, не дали такий великий плюс, як ми очікували, але принаймні вийшли на стабільний рівень", – додав Євген Лященко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023