Укрзалізниця: Збиток від пасажирських перевезень до кінця року становитиме близько 15 млрд грн

АТ "Укрзалізниця" закінчить 2023 рік прибутковою компанією. Проте збиток від пасажирських перевезень становитиме близько 15 млрд грн. Про це голова УЗ Євген Лященко сказав в інтерв'ю Forbes.

"Звісно, пасажирські перевезення в цілому все ще збиткові – до кінця року очікуємо приблизно мінус 15 млрд грн. Але вони збиткові й у Європі, це соціальна функція", – заявив Лященко.

Водночас, за його словами, пасажирські перевезення чи не вперше за багато років збільшують рівень дохідності компанії. Не тільки міжнародні рейси, а й окремі внутрішні зараз маржинально прибуткові.

"Наприклад, це потяги Інтерсіті. Наразі працюємо над ефективністю прокладання маршрутів і витратами на їхнє обслуговування", – зазначив голова УЗ.

У першому півріччі Укрзалізниця отримала 4,76 млрд грн прибутку. За девʼять місяців 2023-го теж прибуток, але ще потрібен час на розрахунки.

Тільки від поїздів польського напрямку компанія отримала близько 800 млн грн. І працює над розширенням пасажирського сполучення з країнами ЄС.

"Обсяги перевезень, на жаль, не дали такий великий плюс, як ми очікували, але принаймні вийшли на стабільний рівень", – додав Євген Лященко.