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Укрзалізниця: Збиток від пасажирських перевезень до кінця року становитиме близько 15 млрд грн

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АТ "Укрзалізниця" закінчить 2023 рік прибутковою компанією. Проте збиток від пасажирських перевезень становитиме близько 15 млрд грн. Про це голова УЗ Євген Лященко сказав в інтерв'ю Forbes.

"Звісно, пасажирські перевезення в цілому все ще збиткові – до кінця року очікуємо приблизно мінус 15 млрд грн. Але вони збиткові й у Європі, це соціальна функція", – заявив Лященко.

Водночас, за його словами, пасажирські перевезення чи не вперше за багато років збільшують рівень дохідності компанії. Не тільки міжнародні рейси, а й окремі внутрішні зараз маржинально прибуткові.

"Наприклад, це потяги Інтерсіті. Наразі працюємо над ефективністю прокладання маршрутів і витратами на їхнє обслуговування", – зазначив голова УЗ.

У першому півріччі Укрзалізниця отримала 4,76 млрд грн прибутку. За девʼять місяців 2023-го теж прибуток, але ще потрібен час на розрахунки.

Тільки від поїздів польського напрямку компанія отримала близько 800 млн грн. І працює над розширенням пасажирського сполучення з країнами ЄС.

"Обсяги перевезень, на жаль, не дали такий великий плюс, як ми очікували, але принаймні вийшли на стабільний рівень", – додав Євген Лященко.

Укрзалізниця, Лященко
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