Бріансон: росію чекає вибух економічних "бомб уповільненої дії"

Президентові росії володимиру путіну вдалося досягти ситуативних успіхів переведенням економіки на військові рейки.

Але результатом цього всього стане вибух економічних "бомб уповільненої дії", написав колумніст Reuters П'єр Бріансон.

"Війна з Україною, можливо, розгортається не за планом, але президент володимир путін все ще може заявляти, що російська економіка працює "краще, ніж очікувалося раніше". Однак, якщо поглянути глибше, стане зрозуміло, що нинішній бум не лише тимчасовий, а й є прелюдією до болісного економічного майбутнього", - вказав він.

За даними Міжнародного валютного фонду ВВП росії 2023 року збільшиться на 2,2%. Безробіття зараз на історично низькому рівні 3%. російська економіка поступово адаптується до західних санкцій.

Але війна концентрує державні ресурси у військово-промисловому секторі, в якому багато корупції, неефективності і немає концепції прибутку.

"Роботодавці скаржаться на брак кадрів через мобілізацію. Він стає гострим навіть у галузях, мало пов'язаних з військовою машиною", - вказав аналітик.

Надалі події у росії будуть розвиватися негативно. Будуть проблеми з масовою еміграцією кваліфікованих кадрів, слабким рублем, що не конвертується, та збільшенням малоефективного та корумпованого державного сектору економіки.

"Економіка росії вже зазнає труднощів, і МВФ очікує, що наступного року зростання її ВВП скоротиться вдвічі. Однак примус економіки до роботи нинішніми темпами посилить поточні проблеми і лише відстрочить великий спад. російська військова економіка перегрівається на пороховій бочці", - підсумував Бріансон.