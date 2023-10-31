Кабмін: З учбових автомобілей приберуть літеру "У"

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Букву "У" вирішили замінити на букву "Н".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України.

Що саме змінили в Правилах дорожнього руху

Зазначається, що термін "Учбовий транспортний засіб" замінили на "Навчальний транспортний засіб".

Також розпізнавальний знак у вигляді літери "У" замінять на букву "Н". Він матиме такий вигляд.

Коли ці зміни набудуть чинності

Згідно з інформацією від Кабміну, частина пунктів цієї постанови наберуть чинності через шість місяців з моменту дати публікації.