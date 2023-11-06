В Україні розпочала роботу місія МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні розпочала роботу. Планується провести переговори щодо виділення третього траншу кредиту за програмою розширеного фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву, яку зробив Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та консультацій за Статтею IV Угод МВФ у 2023 році", - йдеться в заяві.

Як уточнили в НБУ, місія працюватиме в гібридному форматі - офлайн та онлайн. До складу української команди, яка долучиться до робочих зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів та установ.

Минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш кредиту у розмірі приблизно 900 млн доларів.

У 2024 році Кабінет міністрів України розраховує отримати Міжнародного валютного фонду 5,4 млрд доларів.