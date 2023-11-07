Західні партнери не обговорюють з Україною можливість проведення мирних переговорів з рф, - ЗМІ

У Європейському Союзі назвали неправдивою інформацію про те, що представники США та ЄС обговорюють з українською стороною можливі мирні переговори з рф.

Про це в понеділок у Брюсселі на умовах анонімності повідомив журналістам високопоставлений європейський дипломат.

"Якби це була правда, я про це знав би", - сказав він.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про можливий перегляд видів зброї, яку ЄС постачає Україні, з огляду на останню оцінку ситуації на полі бою, яку у своїй статті дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, співрозмовник журналістів зазначив, що "допомога вже в дорозі".

"Це - знаменитий F16, який значно підвищить можливості української армії", - вважає він.