Міненерго: США допоможе Україні розвивати водневу енергетику

Міністерство енергетики України і Асоціація паливних елементів і водневої енергетики США (The Fuel Cell and Hydrogen Energy Association - FCHEA) уклали меморандум про створення кооперативного енергетичного партнерства для просування водневої енергетики.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Договір підписали у Вашингтоні міністр енергетики Герман Галущенко і президент FCHEA Франк Волак.
Американські партнери висловили готовність ділитися досягненнями у водневих технологіях і прийняти на стажування 10 українських експертів.
Серед напрямів партнерства, передбаченими у меморандумі, - обмін кращими практиками розвитку водневої енергетики і знаннями щодо інноваційних водневих технологій та застосувань, а також співпраця між експертами з розроблення стратегії, відповідних політичних та правових заходів і стандартів, зокрема через експертні семінари та тренінги.
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