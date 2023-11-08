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Доходи росії від газу та нафти знизилися на 26,3%, - ЗМІ

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Доходи росії від нафти та газу за січень-жовтень 2023 року знизилися на 26,3%, повідомляє Anadolu Ajansı.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року вони знизилися до 7,2 трлн рублів.

За даними російського мінфіну, ненафтогазові доходи країни-агресора за цей період збільшилися на 28,7% у порівнянні з минулим роком, досягнувши 15,9 трлн рублів.

За дев'ять місяців цього року дефіцит бюджету рф сягнув 1,7 трильйона рублів.

газ, нафта
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