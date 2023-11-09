МО України спростить процедуру закупівель дронів цивільного призначення

В Україні спростять процедуру закупівель безпілотників цивільного призначення, які класифікуються як дрони тактичного рівня. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

Міністерство оборони України підготувало відповідну постанову, яка дозволить державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення (Дрони DJI та Autel, FPV-коптери) без додаткових регуляцій. Це дозволить і самому Міністерству оборони, і військовим частинам купувати «цивільні дрони», які класифікуються як дрони тактичного рівня.

Відповідний документ з постановою Міноборони передає до Кабінету Міністрів України, оскільки уряд має його затвердити.

«Чуємо запити від військових і робимо все, щоб їх вирішити!», - зазначили в Міноборони.