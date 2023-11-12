У МОЗ нагадали, що дистанційний лікарняний діє 5 днів

Норма про дистанційне відкриття листка тимчасової непрацездатності не є новою. Дистанційний "лікарняний" діє 5 днів, у разі збереження симптомів необхідно ще раз звернутися до лікаря.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра Марія Карчевич, передає Укрінформ.

"Ця норма не є новою. Можливість відкриття дистанційного медичного висновку про тимчасову непрацездатність було введено ще на початку пандемії COVID-19, щоб мінімізувати кількість контактів, і розповсюдження захворювання. Коли скасували карантин, відповідно ця норма перестала діяти. Разом з тим здійснюючи аналіз, ми побачили, що можна продовжити функціонування цієї норми і поширити, окрім ковіда на ГРВІ та грип. ...Але обмеження є 5 днів, тому що якщо симптоми будуть зберігатися, людині потрібно буде звернутися до лікаря, бо захворювання, очевидно, буде прогресувати. З іншого боку, обмеження в п'ять днів для того, щоб протидіяти зловживанням, якщо людина вирішила надавати неправдиву інформацію", - сказала Карчевич.

Вона пояснила, що для відкриття лікарняного дистанційно необхідно поспілкуватися з лікарем і тільки за його висновками формується в електронній системі здоров'я відповідний висновок.

Вона додала, що сформувати висновок про тимчасову непрацездатність може будь-який лікар, незалежно від того, чи укладена з ним у громадянина декларація.

Звернутися можна до лікаря як первинної ланки, так і спеціалізованої допомоги.