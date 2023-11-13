Угорщина планує провести опитування свого населення щодо підтримки членства України в ЄС

Угорський уряд під час тринадцятих щорічних консультацій з населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в ЄС.
Про це заявив державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alfahir.
На відеоанонсі майбутніх консультацій Менцер запитав, чи вважають громадяни Угорщини, що місце України в Європейському союзі.
Подальший його текст, підіграє російським наративам і спонукає громадян відповісти "ні" на основне питання консультацій. Після перегляду цього відео "хороший виборець" урядової партії чітко знатиме, що саме є "правильною" відповіддю на питання уряду.
"Зараз в Україні йде війна, тому, якщо країна буде прийнята до Європейського союзу, то війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну" - додав держсекретар.
Тим самим він припустив, що членство в ЄС означатиме якісь військові зобов'язання, і що прийняття України може бути реалізоване вже найближчим часом, під час нинішнього стану війни
Однак правда полягає в тому, що членство України не накладає на членів Союзу жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати спільно.
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