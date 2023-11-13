Зеленський: За півтора року через платформу United24 зібрано понад 490 млн доларів

З моменту створення онлайн-платформа для збору коштів United24 вже зібрано понад 490 млн дол, повідомив президент Володимир Зеленський.
"Фандрейзинговій платформі United24 вже півтора року. Зібрано понад 490 мільйонів доларів від людей з усього світу, долучаються нові амбасадори та компанії", – зазначив президент.
Зеленський подякував усім, хто продовжує підтримувати Україну.
Нагадаємо, що у травні минулого року президент оголосив про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів. United24 через сайт u24.gov.ua надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни.
За рік з початку роботи фандрейзингової платформи UNITED24 на її рахунки в НБУ було зібрано понад 325 мільйонів доларів внесків.
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