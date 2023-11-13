Reuters: ЄС зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні допомогу

Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні 50 мільярдів євро допомоги.
Про це пише Reuters.
Якщо Будапешт скористається своїм вето, двоє чиновників ЄС сказали, що у блоку є спосіб обійти це. Запасний план полягає в тому, щоб кожен з інших урядів ЄС створити власний пакет допомоги Києву.
"Угорщині ризикує не пощастити. Ми б хотіли, щоб вона "були на борту", але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але ми його маємо, якщо знадобиться", — сказав один із чиновників ЄС.
Зазначається, що виконавча влада блоку запропонувала розширити бюджетну підтримку, щоб допомогти Україні виплачувати зарплати та покривати інші витрати в міру розгортання конфлікту, і 27 держав-членів ЄС мають проголосувати за пакет на саміті 14-15 грудня в Брюсселі.
Але деякі представники ЄС побоюються, що допомога може бути заблокована прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який рекламував свої зв’язки з Москвою та заперечував проти подібної підтримки в минулому. Такі виплати зі спільного бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх держав-членів.
Видання пише, що речник уряду Угорщини Золтан Ковач сказав, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути окремою від бюджету ЄС. За його словами, ЄС потребує нової стратегії для України, і всі фінансові рішення мають виходити з неї.
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