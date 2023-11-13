Активістка Грета Тунберг видалила свою публікацію з соцмереж у якій давала прогноз на 2023 рік

Кліматична активістка Грета Тунберг видалила свою публікацію 2018 року з соцмереж, у якій давала прогноз на 2023 рік. Тоді знаменитість запевняла, що людство помре до цього часу.

Як відомо, Грета стала всесвітньо відомою завдяки активізму та захисту природи. Дівчина активно бере участь у різноманітних акціях і протестах, і їй успіх принесли і гучні заяви.

Серед них – підтримка слів аналітиків 2018 року про те, що людство вимре у 2023 році на тлі кліматичних змін.

У Twitter Грета посилалася на похмуре попередження професора атмосферної хімії Гарвардського університету Джеймса Андерсона, який стверджував, що забруднення довкілля внаслідок спалювання викопного палива відкидає клімат на 33 млн років назад.

2023 рік добігає кінця, і поки що не дуже схоже на те, що клімат зітре з лиця землі мільярди людей. На тлі невдалого прогнозу, Грета вирішила видалити свої гучні слова, але “інтернет пам’ятає все”.

Останнім часом активістка привертає до себе увагу не захистом навколишнього середовища, а спірними заявами. Наприклад, нещодавно Гретта Тунберг підтримала Палестину на тлі війни з Ізраїлем. Дівчину розкритикували і звинуватили в підтримці тероризму.