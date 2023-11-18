ISW: Українські морські піхотинці захопили кілька "плацдармів" на східному березі Дніпра

Українські офіційні особи заявили, що українські сили створили плацдарми на східному (лівому) березі Херсонської області та проводять наземні операції, спрямовані на витіснення російських військ за межі досяжності артилерійського вогню, спрямованого на західний (правий) берег річки Дніпро, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

В огляді йдеться про те, що Командування Корпусу морської піхоти України і Генштаб України заявили 17 листопада, що українські морські піхотинці внаслідок успішних дій захопили кілька "плацдармів" на східному березі і проводять дії з розширення цих позицій.

ISW повідомляє, що офіційне визнання Україною цих позицій плацдармами говорить про те, що українське командування вважає, що цих позицій достатньо для продовження наземних операцій на східному березі.

У Генштабі України заявили, що одним з основних оперативних завдань української наземної операції на східному березі є запобігання обстрілам Росією українського мирного населення на західному березі Херсонської області, зокрема поблизу міста Херсон. Український генеральний штаб повідомив, що українські сили на східному березі проводять диверсійні дії, рейди та розвідку, а також уважно слідкують за російськими позиціями в пошуках розвідданих про російську логістику та концентрацію боєприпасів.

Водночас Генштаб України визнав, що у російських сил є "досить серйозна" лінія укріплень у Херсонській області. Український солдат, який діяв на лівому березі Херсонської області, в інтерв'ю газеті Wall Street Journal (WSJ), опублікованому 15 листопада, охарактеризував російські оборонні позиції як "складні бліндажі, які (російські війська) будували упродовж кількох місяців". WSJ також повідомив, що російські війська сильно замінували територію навколо Кринків (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро), де наразі займають позиції українські сили.

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська втратили приблизно одну бригаду відтоді, як українські війська розпочали наземну операцію на східному березі Херсонської області 17 жовтня, що, як повідомляють, змусило російські війська перенести бойову міць з інших регіонів України в Херсонську область.