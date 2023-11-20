Кубраков: Ми створили Штаб допомоги українським водіям, які опинилися в блокаді на польському кордоні

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям, повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Ключовим завданням штабу є допомога українським водіям і забезпечення їх їжею, питною водою, медикаментами та пальним. "Українські водії вже понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. У бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, у бік Рави-Руської - на понад 10 км, у бік Краковця - на понад 16 кілометрів", - написав Кубраков у фейсбуці у неділю.

Він уточнив, що штаб працюватиме доти, доки кордон не буде розблоковано. У неділю на кордоні почала працювати ініціативна команда, яка має 11 тис. наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки. Крім того, міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на території України, якщо виникне необхідність.

Раніше перший віцепрезидент громадської організації "Українська транспортна спілка" Володимир Балін повідомив, що ситуація із застряглими на кордоні водіями серйозна: їм бракує води, їжі, немає санітарних умов, а деякі автомобілі не мають пального.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що влада на території Польщі поставила кілька біотуалетів, якими можуть користуватися водії, але їжею і водою їх не забезпечує. Магазини, в яких вони можуть отоваритися, розташовані далеко, до того ж, рух у напрямку одного з магазинів закрили поліцейські, які бояться сутичок між протестувальниками та українськими водіями.

Також повідомлялося, що кількість заблокованих пунктів пропуску для вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні з 21 листопада може збільшитися з трьох до чотирьох: до ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" додасться ПП "Медика-Шегині".

Нагадаємо, через протест польських перевізників, що розпочався 6 листопада, на ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягають до 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%.