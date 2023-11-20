Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Кубраков: Ми створили Штаб допомоги українським водіям, які опинилися в блокаді на польському кордоні

158

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям, повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Ключовим завданням штабу є допомога українським водіям і забезпечення їх їжею, питною водою, медикаментами та пальним. "Українські водії вже понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. У бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, у бік Рави-Руської - на понад 10 км, у бік Краковця - на понад 16 кілометрів", - написав Кубраков у фейсбуці у неділю.

Він уточнив, що штаб працюватиме доти, доки кордон не буде розблоковано. У неділю на кордоні почала працювати ініціативна команда, яка має 11 тис. наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки. Крім того, міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на території України, якщо виникне необхідність.

Раніше перший віцепрезидент громадської організації "Українська транспортна спілка" Володимир Балін повідомив, що ситуація із застряглими на кордоні водіями серйозна: їм бракує води, їжі, немає санітарних умов, а деякі автомобілі не мають пального.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що влада на території Польщі поставила кілька біотуалетів, якими можуть користуватися водії, але їжею і водою їх не забезпечує. Магазини, в яких вони можуть отоваритися, розташовані далеко, до того ж, рух у напрямку одного з магазинів закрили поліцейські, які бояться сутичок між протестувальниками та українськими водіями.

Також повідомлялося, що кількість заблокованих пунктів пропуску для вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні з 21 листопада може збільшитися з трьох до чотирьох: до ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" додасться ПП "Медика-Шегині".

Нагадаємо, через протест польських перевізників, що розпочався 6 листопада, на ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягають до 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 20 ноября 2023
Воскресенье, 19 ноября 2023
Суббота, 18 ноября 2023
Пятница, 17 ноября 2023
Четверг, 16 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023