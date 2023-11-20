Британська розвідка: росія розглядає варіант повернення радянського розвідувального літака М-55

За даними розвідки міністерства оборони Великої Британії росія розглядає варіант повернення радянського розвідувального літака М-55. Про це міністерство оборони Британії написало в соцмережі Х, передає УНН.

"росія, ймовірно, розглядає можливість повернути на озброєння висотний розвідувальний літак радянської епохи M-55MYSTIC B. З експлуатаційною стелею понад 70 000 футів літак нещодавно використовувався, як дослідницька платформа для вивчення Землі. Проте було помічено, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах", - йдеться в повідомленні британської розвідки.

Зазначається, що критичним недоліком російської стратегії закупівель є її неспроможність створити належний потенціал розвідки, спостереження, захоплення цілей та рекогносцирування, або коротка - ISTAR.

Через те, що це критично важливо для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими та наземними силами, "Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу для посилення обмежених можливостей росії ISTAR над Україною".