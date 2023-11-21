Президент автовазу: Закордонні постачальники відмовляються з нами працювати

Введення Сполученими Штатами Америки санкцій проти російської автомобілебудівної компанії "автоваз" призвело до масової відмови у співпраці.
Про це заявив президент компанії максим соколов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на рбк.
"Наслідком цього стали нові масові відмови закордонних постачальників, субпостачальників, фінансових інститутів, банків від співпраці з нашим автопромом", - сказав він.
За його словами, іноземні банки просто блокують як вихідні платежі, так і в бік "автовазу", якщо говорити про експортну продукцію. Причиною цього є ризик вторинних санкцій.
Санкції проти "автовазу"
"автоваз" потрапив до санкційного списку США в середині вересня 2023 року разом із "москвичем" і автовиробником "Соллерс".
Тоді ж соколов стверджував, що санкції проти його компанії нібито не вплинуть на діяльність підприємства.
"автоваз"
російська автомобілебудівна компанія. Найбільший виробник легкових автомобілів у Східній Європі.
Виробляє автомобілі під власною торговою маркою lada, до березня 2022 року також випускав автомобілі марки Nissan, Renault і Datsun. Крім того, "автоваз" постачає іншим виробникам машинокомплекти для випуску автомобілів марки lada та їх модифікацій. Раніше випускав автомобілі марки ваз з найменуваннями "жигулі", "супутник", "samara", "ока".
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