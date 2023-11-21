Данілов: Якщо росію не зупинити зараз, то Захід зіштовхнеться із альянсом «росія-Іран-Китай»

Світ перебуває у турбулентності, усе частіше лунають меседжі про новий світовий порядок. Якщо росію не зупинити зараз, то в недалекому майбутньому Захід може зіштовхнутися із повноцінним альянсом «росія-Іран-Китай», до якого приєднаються і деякі європейські країни. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своєму виступі на Halifax International Security Forum у Канаді.

«Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню і т.д. Все це від рудиментного страху перед росією», – заявив він.

Данілов наголосив, що Захід не повинен боятися росію і брати в цьому приклад з України. На його думку, замість страху демократичний світ повинен дати «жорстку відповідь» росії, адже йдеться про «боротьбу між демократією і тиранією» у широкому сенсі.

«росія є загрозою для України, Китай – основна загроза для США, а союз Китай-росія-Іран – виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни у ставленні Заходу до росії, зміни у самій росії, то через 15-20 років світ очікує нова «вісь зла», до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран та рф, але й деякі європейські країни», – попередив Данілов.