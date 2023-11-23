Кабмін збільшить зарплату деяким чиновникам, - постанова

Український уряд вніс зміни до постанови про видатки на оплату праці працівників місцевих держадміністрацій. Фонд оплати праці можуть збільшити удвічі.
Про це йдеться у постанові Кабміну № 1223 від 21 листопада 2023 року.
Документом встановлено, що місцеві державні адміністрації, які належать до територій відновлення та/або які належать до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників до 100% затвердженого у держбюджеті України.
Згідно з постановою уряду від 18 липня 2023 р. №731, територіальна громада належить до території відновлення за наявності хоча б одного з таких критеріїв:
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